Трамп запретил «родильный туризм» в США

Трамп запретил туризм с целью рождения детей в США и получения гражданства

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который призван положить конец практике так называемого «родильного туризма» на территории страны. Этот термин обозначает поездки иностранных граждан в Штаты с целью рождения ребенка, который автоматически становится обладателем американского паспорта.

О вступлении документа в силу объявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, присутствовавший при его подписании. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Принятый акт существенно расширяет список лиц, не имеющих права претендовать на гражданство по факту рождения. Как отметил Миллер, в эту категорию, в частности, вошли иностранцы, признанные «врагами Соединенных Штатов», участники зарубежных террористических организаций, а также лица, лоббирующие интересы других держав и действующие от их имени.

«Большое число людей, которые незаслуженно хотели получить гражданство по праву рождения, больше не будут иметь права на эту привилегию. Во-вторых, и это историческое событие, впервые в истории США вводится запрет на «родильный туризм», — заключил Миллер.

В ходе мероприятия в Белом доме Дональд Трамп также заявил, что сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой к конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране детям. По его словам, это превратилось в «большой бизнес», но пришло время его остановить.

Верховный суд США 30 июня своим решением отклонил предложение Трампа о лишении гражданства детей, рожденных на территории страны. В ответ на это представители Министерства юстиции США предупредили, что въезд в страну для рождения ребенка по туристической визе противоречит федеральным законам. Власти также обязались привлекать к ответственности лиц, занимающихся организацией подобных схем.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему обещанный Трампом «золотой век Америки» так и не наступил, несмотря на множество нововведений. Вопреки публичным заявлениям президента о своих успехах, текущие результаты работы его администрации не соответствуют изначальным планам. В частности, не реализовалась программа «три тройки»: рост экономики на 3% в год, сокращение дефицита бюджета до 3% от ВВП и увеличение добычи нефти на три миллиона баррелей в сутки.

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