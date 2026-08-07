В детском саду будут кормить рыбой в обязательном порядке с 1 сентября

Как минимум два рыбных дня будет в детских садах и школах с 1 сентября. Новые рекомендации утвердил Роспотребнадзор. В меню появятся не только классические рыбные котлеты и супы, но и холодные закуски, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами.

В ведомстве советуют выбирать нежирные сорта — например, треску, и щадящие способы приготовления — варку или запекание. Документ разработан с учетом последних достижений науки о питании. Новые меры помогут значительно обогатить детский рацион.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в СССР четверг стали называть рыбным днем, и почему эта традиция прижилась. После распада Советского Союза обязательный рыбный день исчез как единая государственная практика, но выражение «четверг — рыбный день» осталось. Оно закрепилось в языке, потому что было связано с повторяющимся опытом миллионов людей: школьные столовые, заводские обеды, институтские буфеты, санатории, больницы.

Интересно, что сама идея есть рыбу регулярно никуда не ушла. Сегодня врачи и диетологи тоже говорят о пользе рыбы как источника белка, йода, фосфора и жирных кислот. Но теперь это уже вопрос личного выбора, а не расписания столовой.

Советский рыбный день был рожден не заботой о гастрономическом разнообразии, а экономикой, дефицитом и планированием. Однако именно поэтому он так прочно вошел в память: это был день, когда государственная политика становилась видна прямо в тарелке.

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