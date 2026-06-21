От войны до педофилов: Дмитриев перечислил наследие Стармера

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 48 0

По его словам, все грехи главы правительства Великобритании разоблачили патриоты.

Что Великобритании достанется после Кира Стармера

Фото: Reuters/Isabel Infantes

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кирилл Дмитриев: Кир Стармер оставит Великобританию с войной и педофилами

Британский премьер Кир Стармер оставит свою страну с целым набором проблем – среди них высокая преступность, кризисы и война. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети.

«После отставки Стармера его наследием останутся лишь разжигание войны, энергетические ошибки, открытые границы, банды педофилов, преступность среди мигрантов и нежелание признать какие-либо из этих ошибок», - написал он.

Дмитриев также отметил, что именно патриоты Великобритании выявили все ошибки главы правительства страны. В конце своего поста он поинтересовался о том, удастся ли преемнику Стармера, «воспитанному глобалистами», исправить его промахи.

Накануне руководитель РФПИ обратился к инопланетянам с просьбой помочь Стармеру покинуть свой пост. По его словам, они смогут показать премьеру Великобритании отношение народа страны к нему.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стармер объявит о своей отставке в ближайшее время. Это может случиться в понедельник. При этом глава правительства уже заявлял, что не собирается уходить с занимаемой должности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:42
«Расплата за успех»: как магия повлияла на личную жизнь Бузовой
6:17
Новый ценник: на сколько подорожала окрошка в 2026 году
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака
5:23
От войны до педофилов: Дмитриев перечислил наследие Стармера
4:49
Комфортное воскресенье: какой будет погода в Москве 21 июня
4:16
Назван средний размер пенсии неработающих и работающих россиян

Сейчас читают

Анна Цуканова-Котт шокировала мужа своим желанием: «Этого очень не хватает»
«Дорогу нашим»: Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
День летнего солнцестояния: что можно и нельзя 21 июня, традиции, гадания и приметы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео