Строгий перечень: какие штампы обязательно должны быть в паспорте гражданина РФ

Остальные сведения, включая информацию о детях и браке, вносятся исключительно по желанию владельца.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МВД: в паспорте необходимы отметки о месте регистрации и воинской обязанности
МВД России закрепило строгий перечень штампов, которые непременно должны присутствовать во внутреннем паспорте гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос РИА Новости.
«По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности», — заявил представитель министерства.
Он подчеркнул, что любые другие записи в главный документ россиянина добавляются лишь по его личному обращению.
В этот необязательный перечень входят отметки о регистрации и расторжении брака, о наличии детей младше 14 лет, данные о ранее выданных внутренних паспортах и о действующих загранпаспортах.
Кроме того, по желанию владельца медицинские организации могут зафиксировать информацию о группе крови и резус-факторе, а также вписать номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что после серьезной пластической операции может потребоваться новый паспорт.
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