Путин присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Президент также наградил ряд лиц из разных сфер деятельности.

Путин присвоил звание народного артиста Владимиру Конкину

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру Владимиру Конкину звания народного артиста Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что высокой государственной награды артист удостоен за вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю профессиональную деятельность.

«За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность <…> присвоить почетные звания: „Народный артист Российской Федерации“ — Конкину Владимиру Алексевичу», — говорится в документе.

Тем же указом президент отметил и других представителей различных сфер. Так, скульптор Айдын Зейналов получил звание заслуженного художника России.

Кроме того, генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Среди награжденных оказался и академик РАН, селекционер Евгений Седов. Его отметили орденом «За доблестный труд».

Еще одной награды удостоился коллектив международного аэропорта Внуково в Москве. Сотрудникам воздушной гавани присужден орден Почета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин вручил народной артистке России Марине Нееловой золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Путин присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину

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