Актер фильма «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский умер из-за проблем с сердцем

Стала известна причина смерти советского актера Сергея Ясинского, сыгравшего в 1955 году главную роль в фильме «Судьба барабанщика» по повести А. Гайдара. Об этом ТАСС рассказал сын актера Николай Ясинский.

По его словам, отец скончался в возрасте 82 лет из-за проблем с сердцем. Артиста похоронят 4 августа в городе Марибор в Словении, в которой он жил более 30 лет, преподавал в музыкальной школе и, пока позволяло здоровье, иногда давал концерты.

Как отметил Ясинский-младший, у отца было двойное гражданство, при этом его можно было назвать патриотом России, поскольку неоднократно защищал интересы страны, когда сталкивался с русофобией.

Актер также был глубоко религиозным человеком и прихожанином местной православной общины.

Фильм «Судьба барабанщика» был для Ясинского единственной актерской работой. Всю дальнейшую жизнь музыкант посвятил искусству: он окончил Московскую консерваторию, давал концерты в России и за рубежом, преподавал и глубоко разбирался в классике — от Шопена до Баха.

Как ранее писал 5-tv.ru, 20 июля в возрасте 64 лет умер актер театра и кино, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Он прославился своими ролями в таких картинах, как «Страх над Невой», «Медиатор», «Арбатские тайны», «Женское дело» и другие.

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