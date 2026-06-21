Ушаков: на Западе ошибаются, рассчитывая нанести поражение России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Для объективной оценки происходящего западным политикам следовало бы внимательнее анализировать ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Запад не сможет нанести поражение России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Западные страны ошибочно считают, что способны добиться поражения России. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам Ушакова, на Западе выстраивают стратегию, направленную на нанесение России поражения, однако уверенность в успехе подобных планов он считает необоснованной.

«Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды», — заявил помощник российского лидера.

Ушаков также отметил, что российская сторона не связывает свои ожидания с выполнением договоренностей, достигнутых в Анкоридже. По его словам, главным ориентиром остаются достижение поставленных целей и победа.

Помощник президента подчеркнул, что для объективной оценки происходящего западным политикам следовало бы внимательнее анализировать ситуацию на линии боевого соприкосновения. Он указал, что российские подразделения продолжают продвигаться вперед.

Кроме того, Ушаков заявил, что одна из сторон сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже, тогда как другая не смогла реализовать взятые на себя обязательства. По его оценке, развитие событий показало неспособность второй стороны пройти намеченный путь и выполнить условия соглашений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры европейских стран ошибочно думают, что могут выдвигать России условия.

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