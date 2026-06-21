Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 55 0

Педагог более двух десятилетий занимался подготовкой будущих актеров.

Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

Фото: VK.com/Школа-студия МХАТ/mxatschool

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Преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков умер на 53-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«На 53-м году жизни, борясь с тяжелой болезнью, ушел из жизни доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Юрьевич Рыбаков», — сказано в сообщении, которое опубликовали в Telegram-канале школы-студии.

Вячеслав Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а спустя три года завершил ассистентуру-стажировку по кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина.

С 1997 года он преподавал в Школе-студии МХАТ. Одним из ключевых направлений его работы стал сценический бой.

«Это был человек, образовывающий не только тело артиста, но и его этику, философию жизни. Сценический бой — то, что является сутью образовательной технологии Вячеслава Рыбакова, — оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», — отметили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз.

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