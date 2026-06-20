Умер режиссер «Друзей» Джеймс Берроуз

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 20 0

Он умел создавать «химию» между актерами, превращая их в настоящие семьи на экране.

Умер режиссер «Друзей» и других ситкомов Джеймс Берроуз

Фото: © Getty Images/Jason LaVeris/Contributor

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Умер один из самых влиятельных режиссеров в истории телевидения, создатель «Друзей» и многих других ситкомов Джеймс Берроуз. Ему было 85 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Он обладал уникальным талантом к созданию многокамерных ситкомов, более чем 50 лет снял свыше 1000 эпизодов таких хитов, как «Друзья», «Веселая компания» и «Теория большого взрыва». За работу он получил 11 премий «Эмми» и 47 номинаций.

Берроуз был известен тем, что умел создавать «химию» между актерами, превращая их в настоящие семьи на экране. Он сыграл ключевую роль в успехе «Друзей», лично собрав и познакомив актеров перед началом съемок.

Как ранее писал 5-tv.ru, 13 июня в возрасте 85 лет умер заслуженный артист РСФСР, латвийский и российский киноактер Паул Буткевич.

Широкую известность ему принесли роли в культовых фильмах. Зрители запомнили его как советского связного в «Семнадцати мгновениях весны» и поручика Бергера в «Гардемаринах, вперед!».

Всего в фильмографии актера, включающей также работы в фильмах «Долгая дорога в дюнах», «Мираж» и «Багратион», насчитывается около 150 киноролей.

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