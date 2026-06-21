США и Иран начали переговоры в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана

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Стороны сформировали рабочие группы.

В Швейцарии начались переговоры США и Ирана

Фото: Reuters/URS FLUEELER

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В Швейцарии начались переговоры высокого уровня между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Об этом сообщили в МИД Катара. По информации ведомства, участники встречи уже приступили к работе над возможными договоренностями.

Иран на переговорах представляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Со стороны США во встрече участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Одной из главных задач переговоров стало обсуждение выполнения временного соглашения, направленного на прекращение боевых действий.

Встреча проходит на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Отдельное внимание уделяется ситуации в Ливане после ударов Израиля по объектам движения «Хезболла». Тегеран, в свою очередь, выступает за соблюдение ранее достигнутых договоренностей.

К переговорам также присоединился генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он встретился со швейцарской стороной и заявил, что в «этот критический момент важно дать дипломатии все шансы на успех».

В катарском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стороны сформировали рабочие группы. Они будут следить за исполнением договоренностей, отслеживать достигнутый прогресс и работу над заключением окончательного соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД Ирана призвали США оперативно повлиять на действия Израиля. В Тегеране заявили, что ситуация в Ливане способна поставить под угрозу реализацию достигнутых между сторонами договоренностей.

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