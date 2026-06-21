«Жив — и на том спасибо!»: сын Андреасяна перенес операцию после аварии на гонках

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Теперь его ждут полгода реабилитации.

Что случилось с сыном Сарика Андреасяна

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Сын режиссера Сарика Андреасяна оказался в больнице после аварии на картодроме

Старший сын известного режиссера Сарика Андреасяна, 13-летний Марк, попал в аварию во время занятий картингом. Об этом сообщила мать подростка и бывшая супруга постановщика Алена на своей странице в социальных сетях.

Во время заезда мальчик не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Помощь прибыла оперативно, и пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи провели Марку операцию, установив в конечности специальные спицы и пластины.

«Жив — и на том спасибо! Карт — в мясо. Марк — в больнице. Я не знаю, где беру резервы, но, видимо, родительское сердце бездонное», — поделилась переживаниями Алена Андреасян.

Теперь подростку предстоит длительный путь к выздоровлению. По прогнозам специалистов, реабилитация займет не менее полугода. Восстановительный период семья планирует посвятить чтению книг.

Сам Сарик Андреасян пока никак не прокомментировал случившееся в публичном пространстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер и актриса Лиза Моряк ждут третьего общего ребенка — сына. Роды ожидаются этим летом.

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