Ночное нападение на спящих детей в лагере «Орленок»: что известно

12-летнего ребенка таксали за волосы при ночном нападении на лагерь «Орленок»

В ночь на 21 июня пьяный мужчина ворвался в спальный корпус детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай и напал на спящих детей, одного из которых схватил за волосы. Подробности сообщает «Комсомольская правда — Красноярск».

«Три часа, дети спят. И вдруг посреди ночи к ним вламывается разъяренный мужик, устраивает погром. Хватает одну из девочек за волосы, волочит, избивает 12-летнего мальчишку. Там весь пол был в красных каплях, пятнах, кошмар!» — возмутились в разговоре с изданием родители пострадавших.

Хронология

По предварительным данным, все произошло около трех часов ночи. Незнакомец проник на территорию, когда охрана, как утверждают родители, отсутствовала на месте — впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. Оказавшись внутри деревянного корпуса, мужчина принялся крушить мебель и избивать подростков.

Задержание

На шум сбежались сотрудники лагеря. Они самостоятельно скрутили нападавшего и удерживали его до прибытия полиции. Прибывшие врачи осмотрели пострадавших и оказали им необходимую помощь. В региональном управлении МВД подтвердили, что подозреваемый — местный житель 2001 года рождения — был пьян и не контролировал свои действия.

Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат уточнила, что пострадавшими признаны 13 человек. При этом источники издания допускают, что раненых может быть больше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодаре молодой человек напал на посетителей отделения МФЦ, расположенного в торговом центре West Mall.

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