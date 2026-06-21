В Петрозаводске мужчина открыл огонь по прохожим из окна дома

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 64 0

В результате стрельбы пострадали двое человек.

Что известно о стрельбе в Петрозаводске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Житель Петрозаводска открыл огонь из окна жилого дома по прохожим, в результате чего ранил двух человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Карелия.

«Сообщение о стрельбе из окна дома в Петрозаводске поступило в полицию Карелии 20 июня в 23:12», — говорится в сообщении.

Двух мужчин, получивших множественные огнестрельные ранения, экстренно доставили в больницу.

Стрелявшего, по предварительным данным, из дробовика, удалось задержать при силовой поддержке бойцов Росгвардии, после чего его передали в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о стрельбе в американском Чикаго, где пострадали по меньшей мере 13 человек. По данным местной полиции, двое мужчин открыли огонь из проезжавшего мимо красного внедорожника по большой толпе людей в квартале Принстон-Парк. После этого нападавшие поспешили скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Все раненые в возрасте от 17 до 47 лет были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

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