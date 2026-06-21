Продавец укрыл около 20 человек во время нападения в ТЦ Краснодара

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Очевидец рассказал, как посетители несколько часов ожидали завершения операции силовиков.

В Краснодаре продавец укрыл людей при нападении с мачете

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Во время нападения в торговом центре Краснодара продавец одного из магазинов спрятал внутри помещения около 20 человек. О произошедшем мужчина рассказал журналисту 93.RU.

По словам очевидца, в момент происшествия он находился на первом этаже здания и направлялся в сторону туалета. В этот момент он услышал крики, а затем увидел женщину с окровавленным лицом. Рядом находились дети, посетители и сотрудники торговых островков. После этого мужчина начал открывать помещение магазина для всех, кто искал укрытие.

«Со мной в магазине пряталось около 20 человек. Если кто-то проходил мимо — открывали, запускали. Мы просидели там примерно три часа. Не было информации, поймали ли его. Когда мы вышли, тут стояла полиция. Видел, что стоит скорая помощь», — рассказал он.

Нападение произошло в торговом центре West Mall. Сообщается, что перед основной атакой в здании сработало самодельное взрывное устройство. Ранения получил сотрудник охраны.

По имеющейся информации, погибла одна женщина, еще четыре человека пострадали. Охранника госпитализировали в тяжелом состоянии.

Задержанному было 19 лет

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Продавец укрыл около 20 человек во время нападения в ТЦ Краснодара

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