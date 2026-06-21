Американский лидер написал, что глава британского правительства потерпел неудачи по вопросам иммиграции и энергетики.
Фото: www.globallookpress.com/Phil Lewis
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Трамп заявил, что Стармер уйдет с поста премьера Британии
Кир Стармер покинет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом в своей социальной сети Truth написал президент США Дональд Трамп.
«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он сильно провалился по двум очень важным вопросам — ИММИГРАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ. <…> Я желаю ему всего хорошего!» — написал Трамп.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что британский премьер оставит свою страну с целым набором проблем — среди них высокая преступность, кризисы и война.
Дмитриев также отметил, что именно патриоты Великобритании выявили все ошибки главы правительства, и задался вопросом, удастся ли преемнику, «воспитанному глобалистами», исправить эти промахи. До этого руководитель РФПИ обращался к инопланетянам с просьбой помочь Стармеру покинуть свой пост.
Ранее 5-tv.ru писал о политическом кризисе в Соединенном Королевстве, где партия Стармера показала антирекорд из-за антироссийского курса.
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