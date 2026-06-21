«На пол»: как житель Краснодара голыми руками задержал напавшего на ТЦ

Житель Краснодара рассказал, что приказал напавшему на людей в ТЦ лечь на пол

Посетитель торгового центра West Mall в Краснодаре Александр Воевода рассказал подробности задержания 19-летнего молодого человека, устроившего вооруженное нападение. Своей историей он поделился с 5-tv.ru.

По словам мужчины, в день происшествия он находился в ТЦ вместе с супругой и сыном, который отмечал день рождения. В какой-то момент семья услышала громкий хлопок на втором этаже здания.

«Увидел молодого человека в черной одежде, в берцах, с ножом в руках. Он быстрыми шагами направлялся на третий этаж, в сторону детской комнаты. Жену с ребенком я отправил в находившийся рядом магазин одежды. Убедившись, что они зашли, побежал за ним», — рассказал Воевода.

Некоторое время мужчина не видел нападавшего, однако вскоре услышал шум и обнаружил, что злоумышленник поджигал мебель. Не имея при себе средств защиты, он схватил оказавшийся поблизости детский велосипед и направился к молодому человеку.

Воевода потребовал, чтобы тот лег на пол и завел руки за голову. По его словам, нападавший выполнил указание без сопротивления. После этого мужчина зафиксировал ему руки ремнем и удерживал до прибытия правоохранителей.

«Медленными шагами направился в сторону парня, при этом указывая рукой на пол и крича ему: „Ложись!“ Начал к нему приближаться», — поделился очевидец.

Позже Александр помог охраннику торгового центра, который ранее пытался остановить злоумышленника и получил ножевое ранение. Мужчина принес из своей машины жгут и оказал первую помощь пострадавшему, остановив кровотечение до приезда врачей.

Нападение произошло днем 20 июня. Вооруженный ножом мужчина ворвался в торговый центр и напал на находившихся внутри людей. В результате одна женщина получила смертельные ранения. Еще пять человек были госпитализированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

Задержанным оказался молодой человек 2007 года рождения. По предварительным данным, у него имелись проблемы со здоровьем. После задержания он объяснил свой поступок тем, что ему «надоело жить».

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