Около тысячи школ закрыли из-за жары во Франции
Еще 1,8 тысячи учебных заведений пересмотрят график работы.
Фото: Reuters/Tom Nicholson
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Обрушившаяся на Францию аномальная жара внесла серьезные коррективы в учебный процесс — власти страны приняли решение отменить в понедельник занятия в 845 школах и колледжах. Об этом изданию Le Figaro сообщил министр национального образования Франции Эдуар Жеффре.
«845 младших и средних школ на территории Франции отменят занятия для учеников. Это означает, что они либо не будут открыты для учащихся вообще, либо будут открыты только для очень небольшого числа учеников», — заявил он.
Занятия будут отменены в департаментах, которые оказались в «красной» зоне. Глава ведомства также отметил, что еще 1,8 тысячи учебных заведений страны изменят расписание. Мера направлена на то, чтобы ученики смогли вернуться домой до пика жары.
Наивысший уровень погодной опасности объявлен в 35 департаментах страны. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах температура воздуха составит 44 градуса.
На фоне жары жителей Франции призвали отказаться от алкогольных напитков. Кроме того, различные мероприятия будут проводиться в зависимости от погодных условий.
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