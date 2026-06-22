Мерц после Стармера? Кирилл Дмитриев снова обратился к инопланетянам за помощью

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 46 0

До этого глава РФПИ просил пришельцев убедить Кира Стармера уйти с поста премьера Великобритании.

Инопланетянам предложили убрать Фридриха Мерца

Фото: www.globallookpress.com/Holger Much

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Кирилл Дмитриев попросил инопланетян помочь Фридриху Мерцу уйти в отставку

Действия канцлера Германии Фридриха Мерца наносят ущерб цивилизации, поэтому инопланетяне должны помочь ему уйти в отставку. С такой шутливой просьбой к внеземным существам обратился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Свое заявление он разместил на своей странице в социальной сети. Сперва Дмитриев выразил благодарность за содействие в возможном уходе британского премьера Кира Стармера, а затем руководитель РФПИ выдвинул новое предложение.

«Не могли бы вы, пожалуйста, сделать Мерца следующим? Его рейтинги ухудшились. Он разрушает цивилизацию с помощью разжигания войны, иммиграции, плохих экономических и энергетических решений», — написал Дмитриев.

При этом он отметил, что Мерц сможет избежать отставки, если «исправится и изменит всю ошибочную политику». Глава РФПИ считает, что и в этом вопросе понадобится помощь инопланетян.

В комментариях под постом пользователи призывают сделать то же самое и с другими политиками — польским премьером Дональдом Туском, некоторыми министрами из Израиля и главой правительства Канады Марком Карни. Дмитриев попросил в «прислать полный список».

Глава Фонда уже обращался к пришельцам — он просил помочь Стармеру покинуть свой пост. Однако позже сторонники премьера Британии заявили, что в ближайшее время он может сложить свои полномочия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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