Ушел из жизни команданте Кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес

Ему было 94 года.
Фото: Майстерман Семен/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один из видных военных деятелей Кубинской революции, сподвижник Фиделя и Рауля Кастро Рамиро Вальдес Менендес умер на 95-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
«Уход из жизни команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса причиняет глубокую боль, как потеря отца», — написал глава государства.
Он отметил, что Вальдес был предан идеям кубинских лидеров того времени. Диас-Канель подчеркнул, что всегда относился к нему с уважением и сохранит в памяти его поддержку и советы.
Рамиро Вальдес Менендес родился 28 апреля 1932 года в городе Артемиса. Был активным деятелем Кубинской революции — участвовал в штурме казарм Монкада в 1953 году, партизанской войне против режима Батисты. За годы своей политической карьеры руководил министерством внутренних дел страны, а также занимал пост вице-премьера.
Ранее 5-tv.ru писал о смерти Владимира Капитонова — летчика и ветерана Великой Отечественной войны. В 2022 году он поднял штурмовой флаг 150-й дивизии над освобожденным Мелитополем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?