«Помочь вновь обрести себя»: Катя Лель призвала спасти певицу Ирину Отиеву

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Жизнь королевы советского джаза сегодня окружена разными слухами. Она уже долгое время не выступает на сцене.

Что известно о певице Ирине Отиевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Катя Лель призвала спасти певицу Ирину Отиеву

Заслуженная артистка России Катя Лель обеспокоена непростой ситуацией, в которой оказалась джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева. В эфире шоу «Ты не поверишь!» она призвала своих партнеров по цеху спасти забытую публикой исполнительницу.

«Я уверена, что вы знаете Ирину Отиеву. Было бы потрясающе, если бы все мы, объединившись, помогли, поддержали эту потрясающую артистку, помогли ей вновь обрести себя и почувствовать себя нужной. Когда человек не востребован, он просто умирает», — сказала Лель.

Отиева не выступает на сцене больше 20 лет. Когда-то ее считали королевой советского джаза, однако сегодня о ее жизни ходят разные слухи. Ролик, на котором артистка покупает в супермаркете алкоголь, быстро облетел интернет. Именно после его появления Лель решила протянуть певице руку помощи.

Ранее артистка рассказала, что вообще не умеет пить спиртные напитки. Она добавила, что ее организм не принимает алкоголь.

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