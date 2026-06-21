В Севастополе объявили о введении временных ограничений

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

Принятые меры связаны с обстановкой в Крыму. Они затронут ряд ключевых сфер.

Временные ограничения в Севастополе — что изменится

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Временные вынужденные ограничения вводят в Севастополе — меры вступают в силу с 22 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что ограничения связаны с последними событиями, которые происходят в Крыму. Глава Севастополя призвал жителей отнестись к запретам с пониманием и подчеркнул, что при текущих условиях они помогут обеспечить безопасность.

Меры затронут различные сферы. Изменится график общественного транспорта — теперь он будет работать с 05:30 до 21:00. То же самое касается торговых центров, гипермаркетов и других торговых точек, которые перейдут на график с 07:00 до 20:00. Кафе и заведения общепита смогут принимать клиентов с 08:00 до 20:00.

Говоря о работе городской инфраструктуры, руководитель города рассказал о принятии решения не включать уличное освещение. Кроме того, он заявил об отмене всех массовых мероприятий.

«Все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения», — уточнил губернатор.

Ранее Развожаев сообщил о введении графика временного отключения электричества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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