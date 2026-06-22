От ЗИЛа до трактора: Ортман о необычных видах транспорта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 49 0

За годы на телевидении певица успела посидеть за рулем разных средств передвижения.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ирина Ортман имела опыт управлением трактором и ЗИЛом

Певица Ирина Ортман имела опыт вождения разных видов транспортных средств. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

Например, в одном из клипов она с диджеем Sasha Born ездила на тракторе «Беларусь». Причем, по словам музыкантов, Ортман успела посидеть не только за рулем этого средства передвижения, но и на нем.

Также певице доводилось управлять и грузовым автомобилем. Такая практика у нее была во время работы телеведущей на проекте, в котором обозревалась военная техника.

«Я, когда имела опыт телеведущей, <…> собственно говоря, я справлялась с разной техникой, в том числе и с ЗИЛом», — вспоминала Ортман.

А вот поуправлять танком ей не довелось. О чем сама артистка не жалеет, отмечая, что это для нее уже слишком брутальное транспортное средство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ортман считает свой райдер максимально скромным и без излишеств. Она отметила, что список требований делится на два вида: бытовой и технический. Однако ничего сверхординарного ни в тот, ни в другой не входит.

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