Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА, летевших на Москву

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 49 0

Силы ПВО активно работают с 03:00 ночи в столичном регионе.

Собянин: над Москвой сбиты еще два БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Система противовоздушной обороны Минобороны РФ за последние часы уничтожила еще несколько беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков дежурят специалисты экстренных служб. Этот эпизод стал очередным в масштабной серии ночных атак на российские регионы.

Всего за последнее время удалось отразить атаку 74 беспилотников, пытавшегося прорваться к столичному региону.

На фоне беспилотной угрозы аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостанавливали прием и вылет воздушных судов. Позднее все ограничения были сняты, и московские авиагавани возобновили деятельность в обычном режиме.

Одновременно с этим серьезная обстановка сохраняется в приграничных районах. Донецкой Народной Республике в результате ударов ударных дронов ВСУ погиб один мирный житель, еще семь человек, включая двоих детей, получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры в Дебальцево и нескольких муниципальных округах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские системы ПВО за ночь сбили 301 украинский дрон над регионами страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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