В России с 1 сентября можно будет пройти МРТ без направления лечащего врача

В РФ с 1 сентября 2026 года можно будет делать МРТ без направления лечащего врач

С 1 сентября 2026 года магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно будет делать без направления лечащего врача. Об этом написало ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Министерства здравоохранения РФ.

Нововведение упростит процесс диагностики пациентов и позволит россиянам быстрее получать медицинские услуги.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)», — сказано в официальном документе.

Врач назначает пациенту МРТ, чтобы выявить заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Процедура осуществляется без непосредственного рентгеновского излучения.

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что базовую программу ОМС расширили, добавив 14 новых методов лечения. Благодаря этим изменениям у россиян появится возможность проходить бесплатно сложные и дорогостоящие процедуры.

МРТ входит в программу ОМС. Это значит, что при наличии показаний пройти это исследование можно абсолютно бесплатно — за счет средств обязательного медицинского страхования.

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