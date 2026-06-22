В России с 1 сентября можно будет пройти МРТ без направления лечащего врача

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Цель нововведения — упростить процесс диагностики пациентов.

В России можно пройти МРТ без назначения врача

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В РФ с 1 сентября 2026 года можно будет делать МРТ без направления лечащего врач

С 1 сентября 2026 года магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно будет делать без направления лечащего врача. Об этом написало ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Министерства здравоохранения РФ.

Нововведение упростит процесс диагностики пациентов и позволит россиянам быстрее получать медицинские услуги.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)», — сказано в официальном документе.

Врач назначает пациенту МРТ, чтобы выявить заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Процедура осуществляется без непосредственного рентгеновского излучения.

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что базовую программу ОМС расширили, добавив 14 новых методов лечения. Благодаря этим изменениям у россиян появится возможность проходить бесплатно сложные и дорогостоящие процедуры.

МРТ входит в программу ОМС. Это значит, что при наличии показаний пройти это исследование можно абсолютно бесплатно — за счет средств обязательного медицинского страхования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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