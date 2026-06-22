Смерть за сутки: в ДР Конго распространяется неизвестная болезнь

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 613 0

Пациенты жалуются на резкие боли и рвоту, а смерть наступает в течение суток.

Неизвестная болезнь в ДР Конго — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Miro May

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Неизвестная болезнь за две недели унесла жизни 14 человек в ДР Конго

В западной части Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксировали вспышку заболевания неизвестного происхождения, жертвами которого за две недели стали 14 человек. Об этом сообщил депутат региона Жака Илунгу.

«За 19 дней мы насчитали уже 14 умерших. Данная ситуация вызывает большую тревогу», — заявил политик.

По информации местных властей и медицинских служб, заболевание распространилось сразу в нескольких населенных пунктах территории Булунгу в провинции Квилу. Наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Моколо-Биала, где, по словам депутата, число заболевших продолжает расти.

Как сообщил Илунгу, среди основных симптомов у пациентов отмечаются сильная головная боль, режущие боли в области живота и коленей, а также приступы рвоты. По предварительным наблюдениям, в отдельных случаях летальный исход наступает менее чем через сутки после появления первых признаков болезни.

На фоне происходящего среди жителей усилилась тревога. Часть семей начала покидать свои дома и переезжать в соседнюю территорию Идиофа и близлежащие районы.

Депутат призвал государственные органы оперативно направить в пострадавшие населенные пункты санитарные и медицинские группы для проведения обследования и отбора биологических материалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Демократической Республике Конго выросло число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола. Заболевание выявили у 933 человек, 245 пациентов скончались.

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