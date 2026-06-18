Жизнь на автопилоте: сколько действий люди совершают неосознанно

Около 65% ежедневных действий человека запускаются автоматически

Большая часть повседневной жизни проходит не через осознанные решения, а через привычки. Ученые выяснили, что около 65% ежедневных действий запускаются автоматически — знакомой обстановкой, повторяющимся сценарием или уже закрепленным ритуалом.

Человек привык считать себя рациональным существом, которое сначала думает, а потом действует. Однако новое исследование Университета Суррея, Университета Южной Каролины и Центрально-Квинслендского университета показало: в реальности мозг часто экономит силы и передает управление привычкам. Работа опубликована в научном журнале Psychology & Health.

Исследователи наблюдали за 105 участниками из Великобритании и Австралии. В течение недели добровольцы шесть раз в день получали случайные уведомления на телефон и отвечали, что они делают в этот момент и было ли действие осознанным или привычным.

Сколько действий человек делает на автопилоте

Результаты показали, что 65% повседневных действий запускаются привычкой, а не осознанным выбором. Еще выше оказался показатель автоматического выполнения: 88% действий люди совершали плавно и почти без умственного усилия.

При этом автопилот не всегда означает что-то плохое. Ученые выяснили, что 46% привычных действий совпадали с намерениями людей. Иными словами, многие ритуалы действительно помогают человеку жить так, как он хочет.

Почему мозг выбирает привычки

Привычка формируется, когда человек много раз повторяет одно и то же действие в похожих условиях. Например, утром человек заходит на кухню и автоматически включает чайник. После работы тянется к телефону. Перед сном открывает одну и ту же социальную сеть.

Мозг связывает обстановку с действием, и со временем поведение запускается почти без участия воли.

Такой механизм помогает экономить внимание. Если бы каждое бытовое действие требовало полноценного решения, человек быстро уставал бы даже от простого дня.

Почему плохие привычки так трудно победить

Авторы исследования отмечают: совет «просто старайся сильнее» часто не работает.

Если привычка привязана к конкретному сигналу — месту, времени, эмоции или предмету, — она будет включаться снова и снова. Поэтому для изменения поведения важно не только желание, но и работа с триггерами.

Например, если человек каждый вечер ест сладкое перед телевизором, дело может быть не только в любви к десертам. Сама связка «диван — экран — усталость» уже запускает сценарий.

Как использовать автопилот себе на пользу

Хорошая новость в том, что привычки можно выстраивать сознательно. Если полезное действие повторять в одной и той же ситуации, мозг постепенно начнет воспринимать его как норму. Так формируются утренние прогулки, регулярный прием воды, зарядка, подготовка одежды с вечера или отказ от телефона перед сном.

Главное — сделать полезное действие простым и привязать его к понятному сигналу. Например, чистить зубы и сразу ставить стакан воды на стол. Или класть книгу на подушку, чтобы вечером было легче выбрать чтение вместо бесконечной ленты.

Почему спорт сложнее превратить в привычку

Интересно, что физические упражнения в исследовании оказались исключением. Они часто запускались привычкой, но реже выполнялись полностью «на автопилоте».

Причина проста: спорт требует усилий, времени и осознанного участия тела. Поэтому одной привычки может быть недостаточно. Здесь особенно важны удобный график, понятная цель и отсутствие лишних барьеров.

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