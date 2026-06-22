Акции в честь Защитников Родины прошли по всей стране

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Сегодня, 22 июня, — день памяти и скорби.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Героев войны вспоминает Тула — город, защитники которого отражали атаки элитных танковых частей вермахта. Ее жители зажгли символические инсталляции, отражающие вклад региона в Великую Победу.

А это уже Екатеринбург. Там состоялась масштабная акция «Свеча памяти». На фронт ушли 700 тысяч уральцев. А в самом городе в первые месяцы войны наладили выпуск танков - с конвейера сходили знаменитые Т-34.

Жители Казани с зажженными лампадами прошли к Вечному огню в парке Победы. Из 40 тысяч горящих свечей они выложили портрет майора Петра Гаврилова — героя обороны Брестской крепости.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

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