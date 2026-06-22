Не вредит? Врач рассказал, можно ли спать под вентилятором

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Правда ли, что непрерывный поток холодного воздуха опасен для здоровья?

Можно ли спать ночью под вентилятором

Фото: www.globallookpress.com

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Терапевт Вечтомов: сон под вентилятором повышает риск развития инфекций

Сам по себе сон под работающим вентилятором не опасен для здоровья россиян, однако есть исключения. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал терапевт Сергей Вечтомов.

Врач отметил, что постоянная циркуляция воздуха помогает легче переносить высокую температуру в помещении, уменьшает ощущение духоты и помогает лучше уснуть. Тем не менее ночью использовать вентилятор стоит с особой осторожностью.

Как пояснил Сергей Вечтомов, источник проблемы — не сам прибор, а постоянный поток холодного воздуха. Так, если вентилятор направлен на человека всю ночь, то слизистые оболочки носа и горла страдают — постоянно пересыхают. Это приводит к тому, что их защитные свойства снижаются. Следовательно, риск развития респираторных инфекций сильно увеличивается. Особенно такое состояние опасно для людей с аллергическими ринитом и хроническими заболеваниями носоглотки.

Кроме того, от непрерывного холодного потока воздуха могут страдать мышцы. Доктор объяснил, что длительное локальное охлаждение способно спровоцировать спазмы. Чаще всего люди жалуются на скованность в области шеи, поясницы или плеч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летняя жара способна превратить ночь в настоящее испытание. Даже при открытых окнах и работающем вентиляторе многим людям сложно уснуть из-за перегрева. Эксперт по сну Мартина Сили пояснила: в таких случаях значение может иметь не только температура в комнате, но и положение тела во время отдыха.

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