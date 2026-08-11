ВКС России разгромили пункт управление дронами ВСУ в Сумской области

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 91 0

Все попадания подтверждены средствами объективного контроля.

ВКС РФ поразили пункты управления дронов ВСУ — новости СВО

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли точечные авиационные удары по выявленным пунктам временной дислокации и пункту управления беспилотниками украинских формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие вскрыли позиции сразу трех подразделений ВСУ. По обнаруженным целям были применены авиабомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, а также управляемая авиационная ракета ЛМУР.

Пять авиабомб обрушились на пункт временной дислокации 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в населенном пункте Донецкое ДНР. Еще четыре ФАБ-250 накрыли расположение 104-й отдельной бригады теробороны в районе Болдыревки Харьковской области. А пункт управления дронами 119-й отдельной бригады теробороны в Порозке Сумской области был поражен ракетой ЛМУР.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все попадания подтверждены средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экипажи танков Т-80БВ группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области.

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