Золотая середина между перфекционизмом и хаосом: кто такие матери типа С

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Конечная цель их подхода — создание безопасной и любящей среды.

Лучший метод для воспитания ребенка: чем они различаются

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Yahoo: в соцсетях набирает популярность тренд воспитания матерей типа С 

В социальных сетях набирает популярность новый тренд воспитания, получивший название «мама типа С». Об этом сообщило Yahoo.

Новая концепция представляет собой баланс между строгим контролем «типа А» и полной расслабленностью «типа В». Мамы этой категории фокусируются на фундаментальных вещах, таких как образование и ценности, но легко прощают бытовые мелочи вроде не заправленных постелей или покупки фастфуда ради веселья.

По мнению психологов, такой подход учит детей адаптивности и праву на ошибку.

«Один из величайших подарков, который родитель может дать ребенку, — это разрешение быть человеком», — отметила терапевт Дана Макнил.

Вместо того чтобы учить детей, что успех зависит от правильно сделанных вещей, мама типа С показывает, что рост происходит за счет обучения, адаптации, исправления ошибок и продолжения движения вперед.

Эксперты подчеркивают, что такая модель воспитания не означает отсутствие правил. Важно различать принципы, такие как честность и безопасность, и простые предпочтения — например, идеально чистый пол.

Однако психологи предупреждают о рисках. Гибкость не должна перерастать в полное равнодушие к жизни ребенка. По мере взросления детей родительская роль должна трансформироваться.

Для малышей до пяти лет все еще важна структура и предсказуемость, тогда как подросткам требуется больше автономии и доверия, где мать выступает скорее в роли тренера, а не жесткого менеджера.

Конечная цель такого подхода — создание безопасной и любящей среды, в которой ребенок может стать лучшей версией самого себя, не боясь несовершенства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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