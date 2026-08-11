Стихия ударила по Колумбии: что известно о последствиях землетрясения

В результате землетрясения в Колумбии погибли 132 человека и сотни пострадали

Число погибших после сильного землетрясения в Колумбии выросло до 132 человек. Еще около 570 жителей получили травмы. Стихия повредила тысячи зданий, нарушила работу инфраструктуры и стала самым серьезным природным катаклизмом такого рода в стране за последние десятилетия.

Самый сильный удар пришелся по «кофейному региону»

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

Подземные толчки почувствовали жители сразу нескольких регионов Колумбии, а также соседних стран — Венесуэлы и Панамы. В столице страны сработали системы оповещения, многие жители в панике покинули здания и вышли на улицы.

Наибольшие разрушения зафиксировали в так называемом «кофейном регионе» — территории, известной как центр производства кофе в стране. Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Перейра и других районах департамента Рисаральда.

По данным властей, в Перейре погибли десятки человек. Спасатели продолжают работать на местах происшествия и разбирать завалы в поисках людей.

Разрушены дома, больницы и дороги

Последствия удара стихии оказались масштабными. По последним данным, повреждения получили 1575 жилых зданий, 37 домов были полностью разрушены.

Кроме того, пострадали объекты социальной инфраструктуры: 18 медицинских учреждений, 52 образовательных объекта, 18 дорог и семь аэропортов.

В некоторых городах пришлось временно ограничить работу воздушных гаваней для проверки состояния взлетно-посадочных полос. Спасательные службы также эвакуировали людей из опасных зон.

В Перейре специалисты помогли выбраться 16 пассажирам канатной дороги, которые провели в подвешенном состоянии более шести часов.

Очевидцы рассказали о панике после толчков

Россиянка Анастасия Алиева, проживающая в Медельине, рассказала 5-tv.ru, что землетрясение стало самым сильным в Колумбии за последние 20 лет.

По ее словам, в Медельине обошлось без серьезных последствий, однако значительно сильнее пострадал «кофейный регион».

«У нас есть знакомые, которые живут в Перейре. Они рассказали, что половина города разрушена и сейчас работают спасатели», — отметила она.

После первых толчков жители опасались возвращаться в дома из-за возможных повторных ударов. По словам Алиевой, люди оставались на улицах, машины останавливались, а многие пытались помогать друг другу.

«Люди сильно испугались. После землетрясения в Венесуэле это был серьезный психологический триггер», — добавила россиянка.

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил в стране режим ЧС и поручил направить в пострадавшие районы дополнительные силы спасателей и военных. Глава государства заявил, что главным приоритетом остается поиск людей под завалами и оказание помощи пострадавшим.

«Наш главный приоритет — спасение людей, оказавшихся под завалами», — подчеркнул президент.

Помощь Колумбии также предложили другие страны. США заявили о выделении 15,5 миллиона долларов на поддержку после катастрофы. О готовности помочь сообщили Мексика, Сальвадор, Чили, Израиль, Эквадор и Франция.

Землетрясение сравнили с трагедией 1999 года

Нынешние толчки стали самыми мощными для Колумбии в XXI веке. Власти страны отмечают, что по силе это событие напомнило жителям о землетрясении 1999 года.

Тогда подземные толчки магнитудой 6,2 привели к гибели более 1100 человек и разрушили почти 36 тысяч домов.

После нынешнего землетрясения специалисты зафиксировали не менее 21 повторного толчка. Жители продолжают находиться в ожидании новых афтершоков, а спасательные службы работают в наиболее пострадавших районах.

Несмотря на масштаб разрушений, власти Колумбии продолжают уточнять данные о погибших и пострадавших, а поисково-спасательная операция остается в активной фазе.

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