Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 5 406 0

Советская балерина и актриса скончалась в Москве на 72-м году жизни.

Почему умерла актриса и белерина Наталья Трубникова

Фото: © РИА Новости/Василий Малышев

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Балерина и актриса Наталья Трубникова умерла в Москве. Артистку обнаружили без признаков жизни в ее квартире в Тверском районе столицы. Об этом сообщил итсточник 5-tv.ru.

Известно, что Наталья Трубникова страдала болезнью Паркинсона.

Широкую известность артистке принесла роль принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Также она снималась в фильмах «Формула любви» и «12 стульев», а также выступала на сцене Московского академического музыкального театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский и молдавский режиссер, сценарист и оператор Борис Конунов умер на 80-м году жизни.

О смерти кинематографиста 7 августа сообщили в Министерстве культуры Молдавии. В ведомстве отметили его вклад в развитие национального кино и художественного образования страны.

Конунов участвовал в создании фильмов «Риск», «Дмитрие Кантемир», «Продолжительность дня» и других работ, а также занимался преподавательской деятельностью. Он был профессором Академии музыки, театра и изобразительных искусств и входил в совет директоров Национального центра кинематографии.

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