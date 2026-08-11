Китайская ракета взорвалась в небе через 90 секунд после запуска

Китайская ракета-носитель взорвалась в небе

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-7А» взорвалась в воздухе вскоре после запуска с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Кадры были опубликованы в соцсети Х.

Инцидент произошел примерно через 90 секунд после запуска. Ракета должна была доставить на заданную орбиту космический аппарат «Чжунсин-4B».

Выполнение задачи было прервано из-за внезапного разрушения конструкции. Сейчас специалисты занимаются поиском и анализом причин произошедшего взрыва.

Это происшествие стало первой серьезной неудачей для ракет данного типа за последние шесть лет. Предыдущий провал миссии «Чанчжэн-7А» был зафиксирован во время дебютного полета в марте 2020 года, когда техническая неисправность также помешала успешному завершению запуска.

Несмотря на текущую аварию, космическая программа КНР демонстрирует и успехи. В начале июля представители китайской корпорации аэрокосмической науки и техники отчитались о первых удачных испытаниях многоразовой ракеты «Чанчжэн-10Б».

В ходе тех тестов ускоритель смог совершить управляемое приземление на специальную плавучую платформу, где его успешно зафиксировали с помощью сети.

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