В России вспоминают павших в годы Великой Отечественной войны
В 12:15 начнется всероссийская минута молчания.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Брага; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Памятная акция прошла и на главной высоте России — Мамаевом кургане. Рядом с величественным монументом Родина-мать прозвучали слова, которые фактически стали клятвой героям от благодарных потомков.
Мемориальное полотно из свечей зажгли и в городе великих оружейников. Этим утром на центральной площади появилась надпись: «Тула помнит». Здесь прекрасно знают, как в годы Великой Отечественной бок о бок с военными за Родину сражались простые рабочие и вчерашние школьники.
«Война разделила жизнь людей на „до“ и „после“. Кто-то со школьной скамьи ушел на фронт, кто-то провожал родных и близких, не зная, вернутся ли они еще. Война пришла тогда в каждый дом, в каждую семью. И сегодня наша цель — это как раз передавать эту память нашей молодежи, нашим детям, чтобы это больше никогда не повторилось», — сказал участник акции Александр Солнцев.
Большой концерт-реквием состоялся у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату. В этом месте проходило одно из главных сражений войны, которое длилось почти 15 месяцев.
Гости также увидели театрализованное представление, посвященное ключевым событиям Великой Отечественной, подвигу женщин на фронте и памяти павших воинов.
Вспомнить героев, которые не вернулись домой с фронта, сегодня сможет каждый. В 12:15 начнется всероссийская минута молчания.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?