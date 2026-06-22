Ставка на Боню: телеведущая раскрыла гонорары на реалити-шоу

Виктория Боня зарабатывала шесть тысяч долларов в месяц на реалити-шоу

Телеведущая Виктория Боня зарабатывала на «Доме-2» до шести тысяч долларов в месяц. Об этом она рассказала в подкасте Анатолия Сульянова.

По словам Бони, после первых трех месяцев участия в проекте героям начинали платить по три тысячи долларов. Позже сумма менялась, а ей самой в итоге предложили более высокий гонорар.

Изначально Боня не планировала надолго оставаться на реалити. Она хотела провести на проекте около месяца, чтобы понять, как устроена съемочная жизнь изнутри. Однако в итоге задержалась на полгода.

Спустя несколько месяцев участие в шоу перестало ее увлекать. Боня решила уйти, но продюсер проекта попросила ее остаться и предложила увеличить оплату до шести тысяч долларов в месяц.

После этого телеведущая согласилась еще немного поучаствовать в реалити. Она хотела завершить участие в шоу в символичную дату — через год после старта на проекте.

«За три недели до годовщины выгоняют этого Антона. Я встала и ушла вместе с ним. Поддержала его. Они вырезали меня из всего эфира. Меня не было вообще. Когда яркие герои уходят, они снимают про них нарезки, как все было. Про меня не сняли. Они так обиделись на меня, что я ушла. Собчак говорила: «Ты дура, что уходишь, надо было остаться», — поделилась знаменитость.

Боня заявила, что после ее ухода зрители остались недовольны, а рейтинги шоу снизились. Позже, по ее словам, продюсер вновь связалась с ней и предложила вернуться.

Телеведущая была готова снова появиться на проекте за 20 тысяч долларов. В ответ ей предложили 15 тысяч, однако эти условия Боня не приняла.

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