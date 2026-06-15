Новый поезд между Москвой и Питером будет способен развивать скорость до 400 км/ч

В России идет активная работа по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На встрече с президентом России Владимиром Путиным министр транспорта России Андрей Никитин доложил о том, в каких направлениях планируется развивать ВСМ.

По словам главы Минтранса, специалисты уже завершают сварку первых пяти вагонов для новейшего поезда ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Он будет способен развивать скорость до 400 километров в час.

«Поезд создается, мы сегодня уже сварили практически первые пять вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 мм осуществлена сварка. 400 км/ч — это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, допускам и так далее», — рассказал Никитин.

В качестве дальнейших шагов развития скоростного сообщения министр предложил проработать проекты ВСМ «Москва — Нижний Новгород — Казань» и «Москва — Минск».

«Что касается „Москва — Минск“, мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко. — Прим. ред.) неоднократно это обсуждали. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия продолжают следовать своему курсу, несмотря на критику как внутри стран, так и за рубежом.

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