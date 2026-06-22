Пенсия без беготни: россиянам готовят автоматическое оформление

С 2027 года страховую пенсию в России могут начать назначать автоматически

Страховую пенсию по старости в России планируют назначать автоматически с 2027 года. Об этом 21 июня в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Законопроект, предусматривающий новый порядок, уже подготовил Минтруд. Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии», — отметила она.

Сейчас для назначения страховой пенсии требуется обращение гражданина. Подать заявление можно через МФЦ или портал «Госуслуги».

По новым правилам Социальный фонд России будет принимать решение самостоятельно. Это должно происходить за месяц до наступления пенсионного возраста на основании сведений из информационных систем фонда.

О вынесенном решении гражданина должны уведомить в течение трех рабочих дней. Такой порядок предполагается закрепить в законопроекте.

Автоматическое оформление коснется не только тех, кто выходит на пенсию по общим основаниям. Новый механизм также планируют распространить на льготные категории, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Исключение предусмотрено для россиян, у которых есть периоды работы за границей. В таких случаях иностранный стаж нужно будет подтверждать отдельно.

Для беззаявительного назначения пенсии по-прежнему потребуется выполнить основные условия. Речь идет минимум о 15 годах страхового стажа и 30 пенсионных баллах.

Главная задача изменений — упростить получение социальной гарантии и сократить количество бюрократических процедур для граждан.

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