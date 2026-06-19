Пенсия в 2026 году: как устроены выплаты, кто имеет право получать и как их увеличить

В России выделяют пять ключевых оснований для получения пенсионных выплат

Пенсионная система в России включает несколько оснований для получения выплат и систему расчета, завязанную на стаже, пенсионных коэффициентах и страховых взносах. Разобраться в этих правилах важно заранее — именно от них зависит размер будущей пенсии и сам факт ее назначения. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Основания для назначения пенсии

В России выделяют пять ключевых оснований для получения пенсионных выплат.

Самый распространенный вариант — страховая пенсия по старости. Она назначается при одновременном соблюдении трех условий: достижение установленного возраста, наличие страхового стажа и необходимого количества пенсионных коэффициентов (ИПК).

В стране продолжается пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода постепенно повышается до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Переходный период продлится до 2028 года.

В 2026 году условия выглядят следующим образом:

женщины — 59 лет;

мужчины — 64 года;

стаж — не менее 15 лет;

ИПК — не менее 30 баллов.

Для отдельных категорий действуют льготы. Например, многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно: при пяти детях — с 50 лет, при трех — с 57 лет, при четырех — с 56 лет.

Также предусмотрен досрочный выход при длительном стаже: мужчины — при 42 годах стажа, но не ранее 60 лет; женщины — при 37 годах, но не ранее 55 лет.

Отдельная категория — пенсия за выслугу лет для работников опасных и сложных профессий. Например, летчики-испытатели могут выйти на пенсию при стаже 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин при наличии специального стажа в профессии.

Также есть пенсия по инвалидности. Она назначается после прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Данные автоматически передаются в Социальный фонд России, и выплаты оформляются без длительных заявлений.

Еще один вид пенсии — по потере кормильца. Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его иждивении. Сюда входят дети, супруги и другие категории в зависимости от конкретных условий.

Государственные пенсии назначают особым категориям граждан: военнослужащим, госслужащим, космонавтам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф. В ряде случаев могут сочетаться со страховой пенсией.

Какие бывают виды пенсий

В пенсионной системе России выделяют несколько видов выплат.

Страховая пенсия может быть:

по старости;

по инвалидности;

по потери кормильца.

Социальная пенсия назначается тем, кто не набрал необходимый стаж или баллы. Также выплачивается детям-инвалидам и нетрудоспособным гражданам.

Возраст назначения выше страховой пенсии примерно на пять лет. В 2026 году — с 64 лет для женщин и 69 лет для мужчин (в рамках переходного периода).

Государственная пенсия может выплачиваться как вместо страховой, так и одновременно с ней в индивидуальных случаях.

Отдельно существует накопительная пенсия, которая формировалась за счет части страховых взносов в период 2002–2013 годов. Сейчас действует мораторий, но накопленные средства сохраняются и могут быть выплачены после выхода на пенсию.

Также в России есть пенсия для иностранцев. Иностранцы, у которых есть вид на жительство в России, могут получать социальную, государственную или страховую пенсию на тех же условиях, что и граждане РФ.

Как формируется размер пенсии

Страховая пенсия складывается из трех частей:

фиксированной выплаты;

страховой части;

накопительной части (если есть).

Фиксированная выплата в 2026 году составляет около 9 584,69 рубля. Основной размер зависит от страховых взносов, которые работодатель перечислял за человека в течение трудовой деятельности.

Есть формула расчета: ИПК × стоимость балла + фиксированная выплата.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет около 156,76 рубля.

Пенсионные баллы и стаж

Пенсионные коэффициенты (ИПК) начисляются за:

официальную работу;

социально значимые периоды (служба в армии, уход за детьми и другие);

Чем выше зарплата и дольше стаж, тем больше баллов формируется.

Минимальные требования для страховой пенсии:

15 лет стажа;

30 пенсионных баллов.

Что делать, если стажа или баллов не хватает

Если человек не набирает минимальные условия, страховая пенсия не назначается. Возможные варианты:

продолжение трудовой деятельности;

добровольная уплата взносов;

оформление социальной пенсии.

Накопительная пенсия: как ее получают

Накопительная часть может быть выплачена тремя способами:

Единовременная выплата. Всю сумму сразу можно получить, если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии (сумма накоплений, деленная на ожидаемый период выплаты) не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Срочная выплата. Вы получаете деньги равными частями в течение срока, который выбираете сами (но не менее десяти лет). Этот вариант доступен, только если накопления формировались за счет добровольных взносов, программы софинансирования или материнского капитала. После окончания срока выплата прекращается.

Пожизненная. Это ежемесячная доплата к страховой пенсии. Назначается, если расчетный размер превышает 10% от ПМП.

Размер зависит от суммы накоплений и инвестиционного дохода.

Как оформить пенсию

Заявление подается:

через Госуслуги;

в Социальный фонд России;

через МФЦ;

через работодателя (в отдельных случаях).

Подавать заявление рекомендуется за месяц до наступления пенсионного возраста. Также действует правило: если обратиться в течение 30 дней после увольнения, пенсия может быть назначена со следующего дня после прекращения работы.

Как увеличить пенсию

Законные способы:

оформление всех положенных льгот;

учет всех периодов стажа;

обращение за перерасчетом;

проверка накопительной части;

участие в программах накоплений.

Куда обращаться

Основной орган обращения по поводу пенсий — Социальный фонд России. Также вопросы можно решать через:

Госуслуги;

МФЦ;

региональные соцслужбы.

Пенсионная система строится на трех ключевых параметрах: стаж, баллы и страховые взносы. Ошибки в данных или неполный учет периодов работы могут существенно снизить размер выплат, поэтому проверка индивидуального лицевого счета остается главным инструментом подготовки к выходу на пенсию.

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