Автоэксперт объяснил, чем жара опасна для двигателя машины

Автоэксперт Ерицян: жара выше плюс 30 градусов повышает риск перегрева двигателя

Жара выше плюс 30 градусов повышает риск перегрева двигателя в машине. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал автоэксперт Ашот Ерицян.

Собеседник издания пояснил, что летом двигатель машины работает на пределе своих возможностей. Если зимой холодный воздух практически моментально охлаждает прибор, то в теплое время года такого не происходит.

Ашот Ерицян добавил, что дополнительную нагрузку создают пробки, длительная езда на низкой скорости и работа кондиционера. Эти факторы, как отметил эксперт, могут привести к поломке автомобиля.

От жары в первую очередь страдают элементы системы охлаждения: радиатор, вентилятор, термостат, патрубки, а также охлаждающая жидкость. Если один из этих компонентов работает не так, то риск перегрева двигателя существенно возрастает.

Кроме того, высокая температура воздуха влияет на моторное масло, аккумулятор и электронные компоненты. Чтобы спасти машину от перегрева двигателя, Ашот Ерицян порекомендовал водителям в летний период чаще проверять автомобиль. В частности, нужно обращать внимание на состояние охлаждающей жидкости и следить за чистотой радиатора. В жаркий сезон он может забиться пылью, пухом или насекомыми. Это ухудшит теплообмен, и в конечном счете двигатель может сгореть.

Ранее 5-tv.ru писал, что летом ветеринары фиксируют рост обращений, связанных с перегревом, обезвоживанием, травмами и укусами паразитов. Причем в большинстве случаев проблемы возникают не из-за экстремальных ситуаций, а из-за обычных ошибок, которые владельцы совершают по незнанию.

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