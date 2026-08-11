Глухой забор вместо сетки: можно ли полностью закрыть дачный участок от соседей

Конфликт между соседями из-за забора уже стал дачной классикой. С одной стороны, хочется спрятаться от чужих глаз за трехметровым профлистом. С другой — закон и элементарная освещенность участка требуют соблюдения компромиссов. Но так ли строг закон, если возводить забор не на границе, а с отступом вглубь участка?

Подробности — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Для какого забора нужен фундамент

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Как лучше поступить при установке забора: обратиться к профессионалам или сделать все самому? Анатолий Андреев изучил рынок и однозначно решил: огораживать участок он будет своими силами.

«Профессиональные бригады за такую работу по моему участку взяли бы около полумиллиона рублей три года назад. Мне она обошлась только по цене материала. Это 220 тысяч с доставкой», — рассказывает владелец участка.

Конструкция стоит уже третий год и не деформировалась. Но не всем так везет при самостоятельном монтаже. Мастера предупреждают: в первую очередь важно изучить особенности участка.

«Если мы берем, к примеру, пучинистый грунт, то мы должны знать глубину промерзания в регионе, в котором монтируем ограждение. Если мы это сделаем ниже глубины промерзания, у нас грунт будет просто выдавливать это основание», — объяснил эксперт по проектированию, производству и монтажу ограждений Александр Савельев.

То же самое может произойти и при высоком уровне грунтовых вод. В основном, заборы устанавливают на столбы, сваи или ленточный фундамент. Первый вариант — самый бюджетный, но подходит для легких ограждений из дерева, сетки-рабицы, профнастила или штакетника. Тяжелую конструкцию из кирпича или камня выдержит только капитальное бетонное основание.

Краш-тест заборов

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Команда «Стройнадзора» провела собственный эксперимент и выяснила, какой из двух популярных материалов более прочный: поликарбонат или профлист.

«Представьте себе обычную ситуацию. Дети во дворе играют в футбол, и вдруг мяч со всей силы прилетает в ваш забор. И, казалось бы, мелочь, но такая ситуация может повторяться десятки раз. И сейчас мы проверим наши материалы», — говорит ведущий Филипп Курочкин.

Помочь в этом «Стройнадзор» попросил профессионального тренера по футболу — Фалейе Олувафунби Деджи, который ударил мячом по листам поликарбоната и профнастила.

«На профнастиле остался достаточно заметный след. Есть вмятины, помялись даже ребра. На поликарбонате, для сравнения, не осталось вообще никаких следов», — заметил ведущий.

А теперь представим другую ситуацию: случайное повреждение острым предметом. Проверить решили отверткой.

«Если бить (по профнастилу. — Прим. ред.) достаточно сильно, то следы остаются такие же заметные, и остаются еще и царапины», — отметил Курочкин.

А вот поликарбонат вообще не выдержал удары отверткой. Инструмент порезал материал, как бумагу. А если сверху уронить тяжелый брусок, то след на поликарбонате останется намного больший, чем на профлисте.

«По итогам испытаний профнастил оказался крепче, именно поэтому его чаще выбирают для забора. Поликарбонат тоже иногда используют для забора, но он более нежный, более мягкий», — подвел итог ведущий.

Нормативы для заборов

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Если для владельца важна не прочность, а эстетика и креативный подход, можно пойти долгим, но интересным путем. Так, Александр Головкин за 15 лет превратил обычную рабицу в живой и даже «съедобный» забор!

«Из крапивы мы делаем чипсы, промываем ее, сушим, смазываем маслом, солью. Получаются такие чипсы нори. Но в заборе она выполняет функцию, собственно, главную — чтобы не проникали сюда какие-то посторонние люди. Крапива их отталкивает», — рассказал Александр.

Также в его заборе — плющ, шиповник, черноплодная рябина и ирга. Главный секрет в уходе — правильно косить и подвязывать растения. Но неважно, живая изгородь или кирпичная стена — каким бы образом вы ни решили отгородиться от соседей, следует соблюдать нормы.

«Нужно понимать, что если этот забор будет построен с нарушением правил землепользования и застройки, то есть он будет слишком большой, либо он будет глухой. То есть он будет нарушать права соседа в части инсоляции (это количество и продолжительность солнечного света, которое попадает на определенный участок земли или внутрь помещений за конкретный период времени. — Прим. ред.) его участка, будет заболачивание, появится мох, например, или он не будет проветриваться. В этом случае постановка забора на своем участке может даже повлечь судебный иск», — объясняет адвокат Наталья Демина.

И тогда конструкцию придется переделывать или даже демонтировать. Такая история случилась с жительницей Петрозаводска Клавдией Гурецкой.

«Ни с кем не согласовав, сосед поставил высокий забор из профлиста. В результате этого клубника, которая росла на моем участке рядом с этим забором, перестала расти и давать урожай», — рассказывает она.

Решить мирно вопрос не удалось: пришлось заказывать независимую экспертизу и обращаться в суд. В итоге сосед переделал ограждение.

«Во-первых, его высоту уменьшили до метра двадцати. Ну, и у земли порядка пятидесяти сантиметров, насколько я помню, он в итоге сделал глухо, а остальную часть в итоге он сделал сетчатую. Таким образом вопрос решился. На следующий год у Клавдии Анатольевны уже, к радости ее и ее внуков, были хорошие урожаи клубники, как раньше», — рассказал юрист Гурецкой Марк Солонинкин.

Перед установкой важно соблюдать и другие требования. Отступ от жилого дома — не менее трех метров, от бани или легкой беседки — как минимум метр. Есть и локальные правила: например, в СНТ обычно нельзя ставить глухой забор выше одного метра 80 сантиметров. Все нормативы указывают в уставе. Границу следует проводить только согласно межеванию. В этом поможет кадастровый инженер.

«Идеально, если будет подписан акт согласования границ с соседом. То есть это, в свою очередь, как раз достижение положительного результата по забору», — отметила адвокат Демина.

В этом документе можно отразить и то, как распределить расходы. В законе не закреплено, что сосед должен «скидываться» на конструкцию, это добровольное решение. Однако юристы отмечают, что обычно, когда человек вкладывает свои деньги, то и относится к имуществу бережнее.