«Мертвый космонавт» внутри НЛО: в США раскрыли детали загадочной истории

Mirror: в США раскрыли детали об упавшем в Бразилии НЛО в годы Холодной войны

Рассекреченные документы правительства США раскрыли подробности одной из самых необычных историй об НЛО времен Холодной войны. В 1963 году американские ведомства проверяли сообщения об упавшей в Бразилии металлической сфере, внутри которой якобы обнаружили тело человека в форме космонавта. Об этом сообщило издание Mirror.

Загадочная сфера и сообщение из Бразилии

История началась 8 ноября 1963 года в городе Конде на северо-востоке Бразилии. По данным, опубликованным после рассекречивания документов, местные власти получили сообщение о необычном объекте, который якобы упал с неба и оставил после себя крупный кратер.

Утверждалось, что внутри металлической сферы находилось человеческое тело в специальной одежде, а также неизвестные надписи, которые никто не смог расшифровать.

Информация быстро появилась в бразильской прессе и привлекла внимание американских структур. Сведения о необычном происшествии начали проверять представители Государственного департамента США, Министерства обороны и НАСА.

Посольство США начало проверку

Спустя несколько дней после появления сообщений посольство США в Рио-де-Жанейро направило запросы в американские ведомства и консульство в Сальвадоре с просьбой выяснить обстоятельства случившегося. Однако вскоре выяснилось, что подтверждений падения какого-либо летательного аппарата получить не удалось.

В дипломатической переписке от 20 ноября 1963 года говорилось, что история, вероятнее всего, оказалась выдумкой. Журналисты и специалисты отправились в район Конде, однако не нашли ни одного человека, который лично видел бы падение загадочного объекта.

В одном из документов отмечалось, что рассказ о необычной сфере, появившейся в районе Конде-Баия, «очевидно сфабрикован в Рио». При этом местные представители предполагали, что речь могла идти о метеозонде, но эта версия также не получила подтверждения.

Историю включили в новые файлы об НЛО

Материалы о бразильском инциденте оказались среди документов, опубликованных в рамках программы по рассекречиванию сведений о неопознанных аномальных явлениях.

В последнюю подборку вошли десятки файлов, связанных с наблюдениями НЛО и необычных объектов. Среди них оказался анализ американских военных, посвященный предполагаемым видеозаписям неизвестных объектов в штатах Монтана и Юта.

Авторы анализа указали, что некоторые из зафиксированных явлений не соответствовали известным природным процессам или привычным аэрокосмическим технологиям.

Военные также сообщали о необычных объектах

Еще один рассекреченный документ описывает случай сентября 2021 года с участием экипажа американского боевого вертолета AC-130J.

Военные рассказали о наблюдении нескольких объектов, похожих на сферы. По данным из файла, речь шла о 25 «холодных шарах», которые двигались со скоростью от 250 до 1300 миль в час и выполняли необычные маневры.

В документах также утверждалось, что объекты якобы реагировали на действия экипажа и огонь из вооружения вертолета.

Кроме того, в опубликованных материалах ФБР содержится рассказ очевидца, который заявил, что видел над горным районом на западе США несколько красных огней и объектов сферической формы.

При этом рассекреченные документы не подтверждают существование внеземных аппаратов или наличие каких-либо «космонавтов» внутри неизвестных объектов. История о бразильской сфере остается примером загадочного сообщения, которое привлекло внимание военных и спецслужб, но не получило доказанного объяснения.

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