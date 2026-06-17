Пушистый психолог: помогают ли объятия с питомцем во время стресса

Daily Mail: объятия с питомцем во время стресса могут не сработать

Многие уверены, что достаточно погладить кошку или собаку, чтобы сразу почувствовать себя спокойнее. Однако новое исследование показало: если человек уже находится в состоянии сильного стресса, общение с питомцем не всегда приносит ожидаемое облегчение. Об этом сообщило Daily Mail.

Что показало исследование

Во время эксперимента участникам сначала создавали стрессовую ситуацию, после чего предлагали провести время со своей собакой или кошкой.

Оказалось, что у части добровольцев уровень субъективного стресса после общения с питомцем не снижался так заметно, как ожидали исследователи. Некоторые участники даже сообщали, что продолжали испытывать сильное напряжение.

При этом физиологические показатели не всегда совпадали с субъективными ощущениями.

Почему питомец может не успокоить

Авторы исследования предполагают несколько причин. Во-первых, в состоянии сильного стресса человеку бывает сложно полностью переключить внимание даже на любимое животное.

Во-вторых, некоторые владельцы начинают переживать еще и за питомца, особенно если замечают, что тот реагирует на их тревогу.

Кроме того, эффект зависит от характера животного. Спокойная кошка или собака могут помочь расслабиться, а слишком активный питомец, наоборот, потребует дополнительного внимания.

Значит ли это, что домашние животные вредны

Авторы работы не утверждают, что объятия с питомцем усиливают стресс или ухудшают психическое состояние. Исследование лишь показывает, что контакт с животным не является универсальным способом быстро справиться с сильным эмоциональным напряжением.

В обычной жизни многочисленные научные работы по-прежнему связывают содержание домашних животных с более высоким уровнем психологического благополучия, уменьшением чувства одиночества и улучшением качества жизни.

Что действительно помогает при сильном стрессе

Если тревога становится слишком сильной, специалисты советуют использовать сразу несколько способов самопомощи:

дыхательные упражнения;

прогулку;

умеренную физическую активность;

полноценный сон;

разговор с близким человеком;

обращение к психологу при длительном стрессе.

Общение с питомцем тоже может стать частью такой поддержки, но рассчитывать только на него не стоит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.