Автомобили Solaris больше не входят в топ-10 по продажам в России

Российско-корейский автомобильный бренд Solaris выпал из десятки лучших по продажам на отечественном рынке. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За семь месяцев (2026 года. — Прим. ред.) продажи Solaris составили 12771 штук, что на 8% меньше прошлогоднего результата (13806 штук). Российско-корейский бренд окончательно вылетел из топ-10», — уточнил эксперт.

Он также отметил, что в июле было реализовано лишь 1490 машин этого бренда, что на 55% меньше показателей за этот месяц в 2025 году. Тогда удалось продать больше трех тысяч транспортных средств.

Под этим брендом с 2024-го по 2025 год собирали четыре модели автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из машинокомплектов корейских Hyundai и Kia. Последние машины были выпущены с конвейера в декабре прошлого года. Всего было создано 70 тысяч транспортных средств.

На август 2026 года запасы автомобилей Solaris составляют приблизительно восемь тысяч штук. При сохранении текущего темпа продаж этого должно хватить для реализации до конца года, заверил Целиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобили российских и китайских производителей по итогам первых семи месяцев 2026 года заняли практически одинаковую долю рынка в РФ. С января было реализовано 298,8 тысячи новых машин из Поднебесной и 296,7 тысячи отечественных транспортных средств.

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