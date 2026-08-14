Силы ПВО России за неделю сбили более семи тысяч дронов ВСУ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Также поражены восемь ракет большой дальности «Фламинго».

Сколько дронов ВСУ сбили силы ПВО России

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили более семи тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Эти боеприпасы ВСУ применяют для ударов по мирным населенным пунктам России. В начале августа российская армия поразила промышленное предприятие Киев-111 «Файер Пойнт», где делали боевые части для «Фламинго».

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО РФ за ночь сбили 553 украинских беспилотника над Россией. БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Новгородской, Курской, Брянской и других областей.

Российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак на мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

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