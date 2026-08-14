Силы ПВО России за неделю сбили более семи тысяч дронов ВСУ

За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили более семи тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Эти боеприпасы ВСУ применяют для ударов по мирным населенным пунктам России. В начале августа российская армия поразила промышленное предприятие Киев-111 «Файер Пойнт», где делали боевые части для «Фламинго».

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО РФ за ночь сбили 553 украинских беспилотника над Россией. БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Новгородской, Курской, Брянской и других областей.

Российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак на мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

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