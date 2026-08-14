Армия России освободила Новониколаевку в ДНР

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Также российские бойцы нанесли поражение нескольким подразделениям ВСУ.

Какие населенные пункты освободила армия России 14 августа

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки войск «Центр» армии России освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили на канале Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС.

«Вчера, 13 августа, освобожден населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Также российские бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и штурмовой бригад, а также штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные освободили населенный пункт Петровка в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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