Армия России освободила Новониколаевку в ДНР

Также российские бойцы нанесли поражение нескольким подразделениям ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск «Центр» армии России освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили на канале Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС.
«Вчера, 13 августа, освобожден населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Также российские бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и штурмовой бригад, а также штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные освободили населенный пункт Петровка в ДНР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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