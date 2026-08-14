Сбитая грузовиком пиар-директор «Москвички» рассказала, когда сможет ходить

Екатерина Чаковская проходит тяжелое восстановление.
Фото, видео: Георгий Чернышов/ТАСС; Telegram/ЧАКЧАК/kate1chak; 5-tv.ru
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Сбитая грузовиком пиар-директор «Москвички» сможет ходить через неделю
Пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская, которая пострадала в аварии в центре Москвы, сможет ходить через неделю. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Чувствую себя сильно лучше. Большое спасибо всем за теплые слова и за то, что переживаете и поддерживаете меня», — сказала медиаменеджер.
У Чаковской — черепно-мозговая травма. По словам пиарщицы, она очень плохо слышит на оба уха. В одном из них лопнула перепонка, шла кровь, сломаны кости черепа и три ребра, а также множество ссадин по всему телу.
Несмотря на полученные травмы, Чаковская сохраняет бодрость духа.
«Но это все ерунда, это все совершенно не важно. Сил реветь и расстраиваться у меня уже действительно нет», — подчеркнула она.
Также сотрудница издания рассказала, что недавно к ней приходил специалист по лечебной физкультуре. У нее получилось на одну минуту принять положение сидя. Медик обещал, что через неделю Чаковская сможет ходить.
Ранее 11 августа в Москве водитель грузовика сбил Екатерину Чаковскую на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Шоферу было предъявлено обвинение.
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