«Вероятность высока»: ждать ли эпидемию гриппа в России осенью 2026

Эпидемии гриппа осенью 2026 года в России не будет

Пандемического подъема заболеваемости гриппом осенью 2026 года не будет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Что касается гриппа, та вакцина, которой мы будем в этом году прививать, у нас четырехвалентная: два штамма гриппа А, два штамма гриппа B, мы только один вариант поменяли. Значит, по прогнозу, вероятность которого очень высока, пандемического подъема не будет» — сказал эксперт.

Несмотря на это пандемический штамм все равно появится в ближайшее время, написал Онищенко.

К приходу осени россиянам стоит заранее обезопасить себя перед сезоном респираторных инфекций. Ранее терапевт Татьяна Романенко в беседе с 5-tv.ru рассказала, что в воздухе могут активно циркулировать свиной и гонконгский грипп. Медик посоветовала вести здоровый образ жизни, правильно питаться и закаляться, а также уделить внимание хроническим заболеваниям.

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