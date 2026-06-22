СК начал проверку после сообщений о массовых драках в Минеральных Водах

Следственный комитет России начал процессуальную проверку после сообщений в СМИ и соцсетях о противоправных действиях посетителей одного из заведений в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным СК, в ходе мониторинга интернет-ресурсов были выявлены публикации о регулярных конфликтах и массовых драках возле точки общепита.

«Сообщается, что жители близлежащих домов обеспокоены постоянными беспорядками и массовыми драками», — сказано в сообщении СУ СК России по Ставропольскому краю, которое опубликовали в Telegram-канале.

По факту сообщений следственным отделом по городу Минеральные Воды СУ СК России по Ставропольскому краю начата проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ведомство проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных участников конфликтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Солодушино Волгоградской области произошла массовая драка между местными жительницами и представительницами цыганской общины. В ходе конфликта участницы использовали палки и метлы. Власти региона квалифицировали произошедшее как бытовой спор, отметив, что к эскалации привели действия обеих сторон.

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