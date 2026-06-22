«Острую боль сняли»: Екатерина Волкова рассказала о выписке из больницы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Актриса намерена продолжить гастрольный тур, несмотря на недавнее лечение.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/volkovawolka; 5-tv.ru

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Актриса Екатерина Волкова сообщила о выписке после экстренной госпитализации

Актриса Екатерина Волкова сообщила о выписке после экстренной госпитализации и заявила, что возвращается к плотному рабочему графику. О своем самочувствии она рассказала в соцсетях.

По словам актрисы, медикам удалось снять острые симптомы.

«К сожалению, из-за рабочих обязательств мне приходится выписаться уже сегодня, так как завтра у меня вылет на гастроли. Спасибо всем за поддержку и теплые слова», — отметила Волкова.

Ранее Волкова сообщала о срочной госпитализации и временном уходе из публичного пространства, пообещав вернуться к подписчикам после улучшения состояния.

«Как только станет лучше — обязательно вернусь к вам. Берегите себя», — лаконично написала тогда Волкова.

Позднее стало известно, что причиной обращения к врачам стали признаки острого синусита.

Уже на следующий день актриса отметила улучшение самочувствия и опубликовала видео из больничной палаты. Она подтвердила, что спектакль с ее участием в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени пройдет по расписанию.

Также актриса поблагодарила врачей за работу и поздравила их с профессиональным праздником, отметив высокий уровень оказанной помощи.

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