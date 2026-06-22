Торнадо в Кушве оставил без электричества тысячи жителей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Специалисты уже ведут восстановительные работы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Более четырех тысяч частных жилых домов остались без электричества в результате шквалистого ветра в свердловском городе Кушве. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в г. Кушве произошло нарушение электроснабжения», — отмечается в публикации ведомства.

Стихия не только повредила девять опор линии электропередачи, но также 40 кровель и повалила 25 деревьев.

Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин на своей официальной странице в социальных сетях объявил о том, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

«Ведем работы по восстановлению электроснабжения. Первоочередно электроэнергией будут обеспечены Центральная районная больница (хирургическое отделение), детская больница и другие критически важные учреждения. Мы делаем все возможное для скорейшей нормализации обстановки», — написал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 12 июня мощный смерч пронесся и по Челябинской области.

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